В татарстанских школах увеличат количество профильных классов педагогической направленности

Фото: realnoevremya,ru (архив)

В Татарстане увеличат количество профильных классов педагогической направленности. Это делается для решения проблемы с нехваткой учителей, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с победителями конкурса «Авыл укытучысы — 2021».

Сейчас в республике в вузах на педагогических специальностях организовано целевое обучение. Студенты-целевики получают стипендию в размере 15 тыс. рублей.

Хадиуллин отметил, что в республике нет школ, которые бы остались без учителей.

— Сейчас по закону к педагогической деятельности можно привлекать студентов третьего курса. Они учатся и работают. Таким образом мы выходим из положения. Но мы должны заниматься привлечением выпускников школ в высшие учебные заведения на специальность «педагогика», — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане числится более 75 тысяч педагогических работников, из них свыше 36 тысяч трудятся в школах, 22,7 тысячи — в детских садах, 6,2 тысячи — в учреждениях дополнительного образования, 10,7 тысячи — в вузах, колледжах и техникумах.

Средняя заработная плата педагогических работников детских садов составляет 31,2 тыс. рублей, школ — 36,7 тыс. рублей. Руководители школ в среднем зарабатывают 55,4 тыс. рублей, заведующие детсадов — 36,8 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Вчера ГИСУ Татарстана объявило тендер на благоустройство территории гимназии №126 в Советском районе Казани. Начальная цена договора — 9 миллионов рублей.



Татьяна Леухина