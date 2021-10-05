В Facebook сообщили, что сбой в работе не привел к утечке данных пользователей

В компании Facebook заявили, что у них нет доказательств утечки данных пользователей в результате сбоя в работе соцсети. Инженеры компании выяснили, что неполадки произошли вследствие неудачных изменений в конфигурации роутеров, устанавливающих обмен трафиком между центрами данных.

Представители Facebook сообщили, что неисправности, прервавшие работу сети, имели «каскадный эффект». В настоящий момент сервисы снова подключили к Сети, и специалисты компании трудятся над окончательным восстановлением работы соцсети, передает ТАСС.

pxhere.com

Накануне вечером сбой произошел не только в работе Facebook, но и в других социальных сетях — Instagram, WhatsApp и пр. Из-за неполадок основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $6,6 миллиарда и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира.

Диана Жиленкова