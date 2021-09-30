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С 1 октября в Татарстане открывается сезон охоты на пушных животных и косуль

08:05, 30.09.2021
С 1 октября в Татарстане открывается сезон охоты на пушных животных и косуль
Фото: ojm.tatarstan.ru

С 1 октября в Татарстане открывается сезон охоты на некоторые виды пушных животных. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по биоресурсам республики.

В республике отрывается сезон охоты на некоторые виды пушных животных (бобр и ондатра) и косуль всех половозрастных групп.

Сезон охоты на бобра продлится по 28 февраля 2022 года. Охотиться на косулю можно будет по 10 января 2022 года.

Ранее в Госкомитете РТ по биоресурсам провели «перепись» животных в лесу. На протяжении многих лет в РТ наметилась стабилизация и рост численности особо ценного вида животных — косуль. Их численность достигла 10 179 особей.


Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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