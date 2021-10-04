В Челнах проверят системы экстренного оповещения населения

В Набережных Челнах 6 октября проверят системы оповещения населения о ЧС, сообщили в пресс-службе исполкома города. Отмечается, что будут запущены электросирены и громкоговорители.

Весной власти Челнов утвердили порядок оповещения населения при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Согласно документу передачу речевой информации должны осуществлять профессиональные дикторы, при их отсутствии — должностные лица уполномоченных организаций. Основным способом оповещения о войне и ЧС является передача информации и сигналов через теле- и радиовещание. Также допускается использование в этих целях машин экстренных служб с громкоговорящими системами, ручных сирен и мегафонов, SMS-оповещений.

Алексей Нечаев