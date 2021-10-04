В III квартале 2021 года татарстанцы стали чаще покупать авто с пробегом

Фото: Максим Платонов

По итогам III квартала 2021 года продажи автомобилей с пробегом в Татарстане выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим периодом и на 0,1% с прошлым годом. Средняя стоимость машины на вторичном авторынке в республике составила 395 000 рублей. Это на 5,6% больше, чем в предыдущем квартале и на 25,4% выше, чем в 2020 году. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Авито Авто».

Также в этом квартале в России продажи авто с пробегом выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим и на 3% по сравнению с прошлым годом. В Татарстане самыми востребованными марками машин в III квартале этого года стали ВАЗ (Lada), Kia и Hyundai.

Максим Платонов

В прошлом месяце сервис публиковал результаты исследований, согласно которым казанцы стали чаще интересоваться покупкой машин в «возрасте» от 3 до 5 лет. По сравнению с прошлым годом спрос на трехлетние авто вырос на 13,3%, на четырех- и пятилетние машины — на 10%.

Диана Жиленкова