Размер именных стипендий мэра Казани увеличился на 10 тыс. рублей

Фото: Минобразования РТ

Сегодня стартовал конкурс на соискание именных стипендий мэра Казани для студентов и аспирантов высших и профессиональных образовательных учреждений, интернов, клинических ординаторов и специалистов молодежных общественных организаций города, а также одаренных учащихся. В этом году размер стипендии в каждой категории увеличен на 10 тыс. рублей. Стипендии присуждаются по итогам научно-исследовательской работы в области городского хозяйства, культуры, экономики и социальной сферы, имеющей практическую значимость и возможность реализации в процессе благоустройства города.

16 стипендий по 40 тыс. рублей предназначены для аспирантов, 20 стипендий по 30 тыс. рублей — для студентов вузов, 2 стипендии по 20 тыс. рублей — для студентов колледжей, 45 стипендий по 20 тыс. рублей — для учащихся. С этого года на стипендии, помимо учащихся музыкальных и художественных школ, могут претендовать также воспитанники детских и юношеских спортивных школ. Всего лауреатами конкурса станут 38 студентов и аспирантов и 45 школьников

Прием заявок осуществляется до 31 октября в личном кабинете на сайте АИС «Молодежь России». Подведение итогов конкурса и торжественное награждение стипендиатов состоится в декабре.

Председатель Комитета по делам детей и молодежи Минтимер Нугманов рассказал, что идеи победителей конкурса реализуются в городе. Так, работа стипендиата Константина Липатникова «Волоконно-оптические системы вибродиагностики технически сложных объектов» нашла свое применение в Казанском приборостроительном конструкторском бюро, а работа Алсу Сайфеевой из КГМУ о внедрении основ медицинских знаний населению Казани через социально-значимый проект «Деловой пациент» успешно реализована в медицинских учреждениях города.

Мэр Ильсур Метшин отметил, что городские власти ждут новых идей, направленных на то, чтобы изменить Казань. И добавил, что портфолио молодых людей — участников конкурса «ложится на стол как кадровый резерв».