Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Фото: Максим Платонов

В текущем году сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, Калмыкии и Забайкальском крае. Об этом сообщает в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития РФ, пишут «Известия».

В 2021 году сохранится тенденция увеличения номинальной заработной платы россиян. В Москве и Тамбовской области темпы роста составят 9,8%, в Санкт-Петербурге — 9,5%, в Калмыкии и Забайкальском крае прирост зарплат местных жителей также будет выше 9%. Худшую динамику Минэкономразвития России выявило в Республике Коми: прирост окажется ниже инфляции и составит 4%.

Фото: Максим Платонов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, в котором предложило поднять минимальный размер оплаты труда на 6,4%. Таким образом, с 1 января 2022 года он должен составить 13 617 рублей. Эта сумма равна 42% величины медианной заработной платы за 2020 год, следует из пояснительной записки к законопроекту. По расчетам правительства, повышение МРОТ поспособствует обеспечению повышения зарплат около 2,7 млн работников.

Алексей Нечаев