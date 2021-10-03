В Танковом училище Казани молодежи рассказали о контрактной службе

В Танковом училище Казани молодежи провели экскурсию и рассказали о контрактной службе, сообщают новости телеканала ТНВ.

Воспитанники армейских классов и юнармейцы внимательно слушали экскурсоводов. Любой желающий мог отработать навыки управления танком на уникальном тренажере — такой есть только в казанском танковом училище. Тренажер работает во всех трех плоскостях.

На контрактную службу берут тех, у кого есть высшее или среднее специальное образование. Но, если за плечами год армейской службы, достаточно окончить девять классов. Среди плюсов такой службы — бесплатный проезд во время отпуска, льготы при получении образования, военная ипотека. При желании по контракту можно отправиться служить в любой регион России и не только.



«Россия заложила на ближайшие три года 73 млрд рублей на рост военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — сказал заместитель начальника Казанского танкового училища Александр Урин.

Акция «Военная служба по контракту — твой выбор» проходит в Казани ежегодно. 2 октября на экскурсию пришли более 500 ребят.

Маргарита Головатенко