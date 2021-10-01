УНИКС проиграл дома «Зениту» в стартовом матче Евролиги

УНИКС уступил дома петербургскому «Зениту» (69:70) в стартовом матче баскетбольной Евролиги.

Казанцы удачно начали игру, выиграв первую четверть с разницей в четыре очка, однако в дальнейшем соперник перехватил инициативу.

Решающий задел в счете был сделан гостями во второй половине встречи. В начале четвертой четверти «Зенит» в один момент вел с преимуществом в 12 очков. Казанцы были близки, чтобы сравнять счет, но команде Велимира Перасовича не хватило времени.

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал Айзея Кэнаан, набравший 18 баллов. Еще 14 очков в корзину соперника добавил Марио Хезонья.

Напомним, ранее казанская команда выиграла обе игры на старте сезона в Единой лиге ВТБ.

УНИКС (Казань, Россия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 69:70 (22:18, 11:15, 16:18, 20:19).