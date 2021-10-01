Профессора, читавшего лекцию во время стрельбы в Перми, отстранили от преподавания

Профессора Олега Сыромятникова, отказавшегося прервать лекцию в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где студент 20 сентября открыл стрельбу, отстранили от преподавания.



«Студентам группы, где он читал лекцию, заменили преподавателя по рекомендациям психологов МЧС. В остальном он также продолжает работу в университете», сообщило ТАСС.

Мнения студентов касательно сложившейся ситуации разделились. Одна часть студентов подвергла действия профессора критике, тогда как другая — поддержала, поскольку Сыромятников не допустил паники.

Напомним, студент днем 20 сентября открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Стрелка ранили, он оказывал сопротивление при задержании.

Профессор Олег Сыромятников продолжил лекцию. Он рассказал, что не хотел, чтобы в аудитории началась паника. В вузе после этого провели проверку.

Маргарита Головатенко