Во время нападения стрелка в Перми один из преподавателей отказался прервать лекцию

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) во время нападения стрелка 20 сентября днем профессор Олег Сыромятников продолжал лекцию. Он объяснил свои действия, сообщает 59.ru.



По его словам, он позвонил декану сразу же после сообщений о вооруженном человеке от студентов. Тот сказал продолжать занятие, информация еще не была официальной. «Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию», — сказал Сыромятников, отметив, что сразу закрыл металлическую дверь аудитории, которую выстрелом пробить нельзя.

Лекцию Сыромятников прерывать не стал и после звуков выстрелов и сигнализации, которая выключилась спустя несколько секунд после начала работы. Изданию профессор рассказал, что не хотел, чтобы в аудитории началась паника.

По данным Следственного комитета, в результате стрельбы погибли шесть человек, получили ранения — еще 28. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. Всех погибших опознали.

Маргарита Головатенко