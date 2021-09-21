В вузе Перми проверят ситуацию с преподавателем, продолжившим лекцию во время стрельбы в учебном заведении

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По ситуации с преподавателем, продолжившим лекцию во время стрельбы в Перми, проведут проверку в вузе. Об этом сообщили «РИА Новости» в учебном заведении.

Отмечается, что педагог заперся со студентами в аудитории и продолжил образовательный процесс во время нападения на вуз.

Фото: Максим Платонов

Вчера утром студент открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Стрелка ранили, он оказывал сопротивление при задержании.



Алексей Нечаев