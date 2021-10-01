В России запустят Школу цифровых навыков для людей старшего поколения

Сбер совместно с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России и Ассоциацией развития финансовой грамотности запускает образовательно-информационный проект — Школу цифровых навыков. В его рамках пожилым расскажут о необходимых цифровых сервисах и услугах.

Проект стартует на сайте АктивныйВозраст.рф и направлен на развитие конкретных цифровых компетенций у людей старшего возраста. На старте в школе будет доступно четыре курса, посвященных темам здоровья, финансам, быту и развлечениям. Пользователи смогут узнать, как купить лекарства онлайн, грамотно вести учет личных финансов, заказывать на дом продукты дистанционно, смотреть кино и сериалы онлайн.

Также стартует второй сезон YouTube-шоу «Активные старшие». Если в 2020 году в фокусе были развлекательные мастер-классы по йоге, макияжу, кулинарии, скандинавской ходьбе, восточной гимнастике и актерскому мастерству, то в этом году выпуски посвящены современным технологиям и сервисам, а также кибербезопасности. Новые выпуски будут выходить еженедельно начиная с 1 октября.