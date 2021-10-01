Новости общества

11:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В КГАСУ прокомментировали эвакуацию в учебных корпусах — она была плановая

10:14, 01.10.2021
В КГАСУ прокомментировали эвакуацию в учебных корпусах — она была плановая
Фото: kgasu.ru

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете прокомментировали эвакуацию, которая прошла в учебных корпусах 28—30 сентября. В пресс-службе вуза «Реальному времени» заявили, что она была плановая и о ней предупреждали заранее.

Однако некоторые студенты жаловались, что до них не доводили информацию о тренировках по эвакуации по сигналу чрезвычайной ситуации. В университете все же уверяют, что «студенты и сотрудники КГАСУ были извещены о проводимых учениях заранее».

На этой неделе в Набережных Челнах прошла эвакуация студентов политехнического колледжа в связи с поступлением ложного сообщения о готовящемся теракте. На месте работали силовики.

Татьяна Демина
ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также