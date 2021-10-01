В КГАСУ прокомментировали эвакуацию в учебных корпусах — она была плановая

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете прокомментировали эвакуацию, которая прошла в учебных корпусах 28—30 сентября. В пресс-службе вуза «Реальному времени» заявили, что она была плановая и о ней предупреждали заранее.

Однако некоторые студенты жаловались, что до них не доводили информацию о тренировках по эвакуации по сигналу чрезвычайной ситуации. В университете все же уверяют, что «студенты и сотрудники КГАСУ были извещены о проводимых учениях заранее».

На этой неделе в Набережных Челнах прошла эвакуация студентов политехнического колледжа в связи с поступлением ложного сообщения о готовящемся теракте. На месте работали силовики.



Татьяна Демина