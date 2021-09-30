Счетная палата предложила ежегодно выплачивать родителям школьников по 20 тыс. рублей — это много или мало?

Счетная палата предложила сделать выплату на подготовку детей к школе ежегодной и установить ее в размере 20 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете ведомства, посвященном проверке использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми. Пособие предлагается брать из средств материнского капитала.



Аудиторы СП установили, что расходы на подготовку ребенка к школе в целом по РФ составляют 19 335,38 рубля на мальчика и 23 844,76 рубля на девочку (данные на апрель 2021 года) — 35% и 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Поэтому родители нуждаются в дополнительной поддержке при подготовке детей к школе, считают в СП РФ.

Замглавы Минтруда Ольга Баталина уже заявила, что ведомство изучит предложение Счетной палаты. При этом Баталина заметила, что введение такой школьной выплаты не учитывает особенностей получателей материнского капитала. Семьи, воспитывающие детей школьного возраста, как правило, уже распорядились им. По данным замглавы Минтруда, с начала реализации закона выдано 11,6 млн сертификатов, из которых 9,7 млн сертификатов (84%) использованы полностью или частично. Эти семьи не смогут воспользоваться школьной выплатой из материнского капитала.

Напомним, впервые единовременную выплату в 10 тысяч рублей родители с детьми школьного возраста начали получать в августе этого года.

Фото: Инна Серова

20 тысяч рублей на школьника в год — это:

60 млрд рублей ежегодно.

ежегодно. $274 по курсу ЦБ.

по курсу ЦБ. На эти деньги можно собрать три минимальных набора для школьника на Ozon — аналитики маркетплейса подсчитали, что в среднем сборы обойдутся в 6 тысяч рублей. В такую корзину родители кладут рюкзак, школьную форму, обувь, разнообразные письменные принадлежности и тетради.

на Ozon — аналитики маркетплейса подсчитали, что в среднем сборы обойдутся в 6 тысяч рублей. В такую корзину родители кладут рюкзак, школьную форму, обувь, разнообразные письменные принадлежности и тетради. На 6,1 тысячи рублей больше минимального набора для школы, по версии аналитического ресурса «Чек Индекс» от «Платформы ОФД», — он стоит 12,9 тыс. рублей, туда вошли канцелярские принадлежности и школьная форма.

минимального набора для школы, по версии аналитического ресурса «Чек Индекс» от «Платформы ОФД», — он стоит 12,9 тыс. рублей, туда вошли канцелярские принадлежности и школьная форма. На покупку набора для первоклассницы на Камчатке нужно добавить еще 13,6 тыс. — набор там, по данным Росстата, стоит 33,6 тыс. рублей.

— набор там, по данным Росстата, стоит 33,6 тыс. рублей. А после покупки набора для первоклассника в Орловской области останется еще 5,1 тыс. — в регионе на сборы мальчика уйдет 14,9 тысячи рублей.

Почти в два раза меньше стоимости подготовки американского школьника к учебному сезону 2021/2022 — по данным LendingTree, это $498, или 36,2 тыс. рублей.

стоимости подготовки американского школьника к учебному сезону 2021/2022 — по данным LendingTree, это $498, или 36,2 тыс. рублей. Примерно за эти же деньги можно купить базовый школьный набор в Чехии и Швейцарии — $277 и $255 соответственно. Правда, аналитики Picodi.com, которые высчитали это, не учли в стоимости школьную форму и сменную обувь, только школьный портфель, канцелярские принадлежности, товары для творчества и спортивную форму. В России на это уйдет $161, или 11,7 тыс. рублей.

— $277 и $255 соответственно. Правда, аналитики Picodi.com, которые высчитали это, не учли в стоимости школьную форму и сменную обувь, только школьный портфель, канцелярские принадлежности, товары для творчества и спортивную форму. В России на это уйдет $161, или 11,7 тыс. рублей. Во Вьетнаме на эти деньги можно экипировать пять школьников — базовый набор там стоит $48.

Дарья Пинегина