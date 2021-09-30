В Казани отреставрируют комплекс зданий театрального училища

Здание ожидает капремонт

Комплекс дворянской Александро-Чемесовской богадельни, в котором сейчас располагается Казанское театральное училище, дождался реставрации — на составление проекта ремонтных работ объекта культурного наследия регионального значения выделят около 8 миллионов рублей. Здесь обучаются до 230 студентов, а численность сотрудников училища составляет 87 человек.

Комплекс состоит из двух зданий общей площадью 1 337 кв. м, расположенных одно за другим по улице Гоголя. Первый корпус — Т-образный в плане, двухэтажный, фасадом выходит на ул. Гоголя. За ним есть прямоугольный корпус, который основным фасадом выходит на ул. Щапова.



Согласно заданию Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, в зданиях училища собираются отремонтировать или заменить кровлю, окна и двери. Реставрационные работы должны затронуть фасад и подвал. Также ремонту подлежат лестницы, площадки, крыльца, полы и санузлы. Отдельно отмечается, что в проекте должны быть предусмотрены замена полов со специальным покрытием, установка зеркал и балетных станков в классах танца и сценического движения.

В проекте должны быть предусмотрены замена полов со специальным покрытием, установка зеркал и балетных станков в классах танца и сценического движения. Фото: ktu-kzn.ru

Отдельным пунктом стоит ремонт или замена инженерных систем — водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции. В проекте также должна быть информация о замене систем связи, сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом (СКУД).

Что касается благоустройства территории, а ее площадь составляет 776 кв. м, то проектировщик должен предусмотреть размещение спортплощадки, ремонт или замену проездов, реставрационные работы ограждения.

После разработки проекта организация, которая его выполняла, должна получить заключение государственной и историко-культурной экспертизы.

Комплекс проектировал создатель Алафузовского театра

Комплекс зданий задумывался как богадельня для престарелых и бедных дворянок. Идея создания принадлежит жене местного помещика Александре Чемесовой. Строительство корпуса богадельни с церковью было организовано уже ее дочерью. В 1886-м богадельню открыли (то самое здание Т-образной формы, — прим. ред.), а храм освящен во имя мученицы Царицы Александры. Дочь Чемесовой также задумала построить приют для неизлечимо больных, однако строительство затянулось в связи с ее смертью.

Фото из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»

Оба корпуса построены по проекту архитектора Льва Хрщоновича и под его наблюдением. Среди других его известных работ — Алафузовский театр. Богадельня находилась в ведении губернского дворянского собрания. В основном корпусе жили 12 призреваемых, а в корпусе приюта — 10 больных, представители всех сословий.



До 1965 года в зданиях находился интернат для престарелых, после чего там появилось театральное училище, которое было создано еще в 1922 году как Татарский театральный техникум. В ноябре 1927 года произошло слияние двух техникумов — художественного и театрального, а в 1930 году Казанский художественно-театральный техникум объединился с Восточно-музыкальным техникумом и стал называться Техникумом искусств. В нем было три отделения — музыкальное, художественное, театральное. С лета 1941 года по март 1944 года Техникум искусств не функционировал. Потом его открыли, но всего на восемь лет. Возрождение театрального училища произошло спустя 10 лет, а затем ему дали помещение в здании на Гоголя.



До 1965 года в зданиях находился интернат для престарелых, после чего там появилось театральное училище. Фото: kazan.hipdir.com

На данный момент Комплекс дворянской Александро-Чемесовской богадельни поставлен на госохрану. Владельцем объекта является Минземимущество Татарстана.

Дарья Пинегина