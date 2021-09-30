Казань вошла в десятку самых популярных городов для командировок

Казань оказалась одним из самых популярных городов для командировок. Столица Татарстана заняла 6-е место в рейтинге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса Туту.ру.



Лидером по количеству командировок стала Москва — сюда по работе приезжают 27,8% соотечественников. Второе и третье места соответственно заняли Санкт-Петербург и Екатеринбург. Пятерку замкнули Нижний Новгород и Краснодар. После Казани в рейтинге места заняли Новосибирск, Тюмень, Сочи и Красноярск.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Казань также попала в тройку «командировочных» городов этого лета.

Маргарита Головатенко