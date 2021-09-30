В ряде домов Приволжского района Казани на день отключат воду
В некоторых домах Приволжского района Казани 5 октября отключат водоснабжение. В некоторых домах понизится давление воды. Это связано с работами по переврезке водопроводов, сообщает мэрия Казани.
Так, с 9:00 5 октября до 6:00 6 октября не будет воды в домах по ул. Фучика, 34, 38, 40 (школа №78), 42, 44, 46а (детский сад №379), 50.
Давление воды понизится в домах по ул. Габишева, 1; ул. Зорге, 77, 81, 81а (детский сад №373), 81а, корпус 1; 83, 85, 85а, 87, 89, 91(детский сад №41), 93, 93/1, 93а, 93в, 95, 95 корпус 1, 97, 99, 101, 119, 121; ул. Сафиуллина, 24, 28, 30, 32, 32а.
Жителям рекомендовано запастись водой заранее. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.
Ранее воду отключали 22 сентября в некоторых домах Вахитовского района города.
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