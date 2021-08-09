Россия выступит на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине под флагом ОКР и с музыкой Чайковскго вместо гимна

Сборная России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступит под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будет играть фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.



По его словам, в стадии финального голосования находится форма спортсменов. Все остальное останется таким же, каким было на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает «РИА Новости».

Напомним, спортсмены сборной России не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом РФ по решению спортивного арбитражного суда (CAS). Таково решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Ограничения на Россию наложены до 16 декабря 2022 года.

Фото: olympic.org

На ОИ в Токио российским спортсменам разрешили использовать цвета национального флага на форме, в связи с чем WADA выражало разочарование.

Маргарита Головатенко