Фраза «Вместе ради общего будущего» станет девизом Олимпиады-2022 в Пекине

Стал известен официальный девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр — 2022 в Пекине. Об этом сообщается на сайте организационного комитета соревнований.

Игры пройдут под следующим девизом: «Вместе ради общего будущего».

«Девиз Игр отражает твердое стремление людей преодолевать трудности. Это позиция и инициативный план действий для совместной работы во имя лучшего будущего», — говорится в представленном релизе.



Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Напомним, нынешним летом в японском Токио состоялась перенесенная с прошлого года летняя Олимпиада — 2020.

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