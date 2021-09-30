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Сегодня в Татарстане местами небольшой дождь и до +11 градусов

05:20, 30.09.2021
Сегодня в Татарстане местами небольшой дождь и до +11 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня, 30 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем на территории республики местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от +6 до +11 градусов.

В Казани днем максимальная температура составит +9 градусов, а в Набережных Челнах +10 градусов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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