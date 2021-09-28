В ДТП в Нижнекамском районе разбился автомобиль
В Нижнекамском районе Татарстана произошло ДТП, фотографии произошедшего появились в социальных сетях региона.
На них видно, что в результате ДТП сильно пострадал автомобиль — полностью смята его передняя часть. На месте находятся инспекторы ГИБДД и врачи скорой медицинской помощи.
Как уточнили в соцсетях, столкнулись два автомобиля — Opel и Nexia. Пострадали водители автомобилей и пассажир Nexia, получив ушибы и переломы. Погибших в ДТП нет.
Вчера в Альметьевском районе Татарстана на бок опрокинулась фура. ДТП произошло возле села Кузайкино. Тягач оказался в кювете, после чего полностью опрокинулся на бок.
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