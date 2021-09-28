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В ДТП в Нижнекамском районе разбился автомобиль

16:33, 28.09.2021
В ДТП в Нижнекамском районе разбился автомобиль
Фото: соцсети

В Нижнекамском районе Татарстана произошло ДТП, фотографии произошедшего появились в социальных сетях региона.

На них видно, что в результате ДТП сильно пострадал автомобиль — полностью смята его передняя часть. На месте находятся инспекторы ГИБДД и врачи скорой медицинской помощи.

Как уточнили в соцсетях, столкнулись два автомобиля — Opel и Nexia. Пострадали водители автомобилей и пассажир Nexia, получив ушибы и переломы. Погибших в ДТП нет.

Фото: соцсети

Вчера в Альметьевском районе Татарстана на бок опрокинулась фура. ДТП произошло возле села Кузайкино. Тягач оказался в кювете, после чего полностью опрокинулся на бок.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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