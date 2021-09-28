За подозрительного мужчину с ружьем у детского сада в Казани приняли сотрудника службы отлова собак

Фото: Максим Платонов (архив)

За подозрительно мужчину с ружьем недалеко от детского сада №326 в казанском микрорайоне «Жилка» местные жители приняли сотрудника службы отлова собак. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

За ружье бдительные казанцы приняли духовую трубку для отлова собак, которая похожа на ружье, стреляющее дротиками со снотворным. Больше никого подозрительно на месте сотрудники полиции не обнаружили.



Фото: Дарья Пинегина

Как стало ранее известно «Реальному времени», недалеко от детского сада очевидцы заметили мужчину в камуфляже, предположительно, в руках у него было ружье. Учреждения в районе немедленно закрыли двери и вызвали правоохранительные органы. Полиция не исключает, что подозрительный мужчина мог быть просто прохожим рыбаком, так как за два часа никаких происшествий в районе не зафиксировали.



Сообщений родителям о том, что надо забрать детей, не поступало. Однако многие все же увозят детей домой после уроков. На территории детского сада никого не видно. Обстановка у дошкольного учреждения и школы напротив него спокойная, сотрудников правоохранительных органов на месте нет.



Татьяна Демина