Тренер «Рубина»: «Не соглашусь, что «Динамо было свежее — концовка игры прошла с нашим преимуществом»

Тренер «Рубина» Олег Веретенников, заменявший дисквалифицированного Леонида Слуцкого подвел итог выездного матча с московским «Динамо» (2:0). По его мнению, казанская команда не смогла показать качественный футбол на длинном отрезке игры.

— У нас не получилась игра в цельном большом отрезке матча. Эпизодами играли не плохо, эпизодами — не очень хорошо. Допустили две ошибки и пропустили два мяча. Первый гол — легко дали подать с фланга, не успели перестроиться и накрыть Фомина. Второй гол со стандарта. Второй тайм играли чуть лучше — были и подходы и хорошие дальние удары и гол забили, но к сожалению его не засчитали а на VAR подтвердили, что мяч пересек лицевую линию.

Отдельно задачи по Макарову никакой не было. Готовились к тому, что у них вообще верхняя тройка-четверка очень активно играет. И Денис, и Захарян, и Шиманьский, и Грулев. К этому составу мы готовились и знали как они играют.

Не согласился Веретенников с тем, что «Динамо» выглядело свежее на поле, несмотря на кубковую игру в середине недели.

Не соглашусь, что «Динамо» было свежее — концовка второго тайма прошла с нашим преимуществом. Не могу сказать, что игра в Кубке России как то повлияла на состояние «Динамо». У них была большая ротация, некоторые игроки вообще не принимали участие.

Оценил наставник «Рубина» и лидеров команды, которые не смогли забить в матче и имеют низкую результативность в осенней части чемпионата РПЛ.

У Деспотовича всего одно выигранное единоборство? Он долго набирает кондиции после такой продолжительной травмы, долго восстанавливался и сейчас ему тяжело набирать те кондиции, которые были до травмы.

Кварацхелия? Я думаю, вопрос мотивации даже не стоит. Он мотивирован. Просто наверно такой же период как и у Деспотовича — он тоже долго восстанавливался от травмы и пока не находится в стопроцентрых кондициях, — приводит слова Олега Веретенникова корреспондент «Реального времени».

В последних пяти матчах «Рубин» одержал победу лишь однажды — над екатеринбургским «Уралом» (4:0).

