Ни одна из школ Набережных Челнов не отказалась от учебы по субботам

Во всех школах Набережных Челнах проходят уроки в субботу. Об этом заявили в управлении образования и по делам молодежи города.

Решение о том, сколько дней учиться — пять или шесть — принимает непосредственно руководство школы. В большинстве школ Челнов уроки начинаются в 8 утра. Но в некоторых учеба начинается с 9 — это связано с тем, что там нет второй смены, пишут «Челнинские известия».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году власти Нижнекамска решили протестировать обучение начальных классов в формате пятидневки. В качестве пилота выбрали 17 нижнекамских школ (половина от общего числа). Нижнекамск первым в Татарстане в таких масштабах и формах перешел на пятидневную учебную неделю для местных школ. Если эксперимент будет признан успешным, на пятидневку переведут все младшие классы.

