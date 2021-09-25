Apple раскритиковала предложение по единому стандарту зарядок

Apple считает, что предложение Еврокомиссии ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов и планшетов формата USB-C принесет вред пользователям из Европы и других стран. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

ЕК предложила ввести в ЕС единый стандарт зарядки телефонов USB-C и разделить продажу зарядок и самих устройств. Инициативу предстоит одобрить Совету стран ЕС и Европарламенту, которые, помимо прочего, смогут внести в него поправки. В случае согласования страны ЕС получат 2 года на внедрение новых правил на своей территории.

По мнению представителя американской корпорации, строгие нормы подавляют инновации.

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— Мы ожидаем дальнейшего взаимодействия с причастными сторонами, чтобы помочь найти решение, которое защитит интересы потребителей, а также способность отрасли внедрять новшества и предлагать пользователям новые впечатляющие технологии, — заявили в Apple.

Предложение ЕК о стандарте зарядок направлено на то, чтобы облегчить потребителям возможность зарядить разные девайсы одним устройством, а также сократить количество выброшенных зарядок. Для Apple инициатива проблематична, поскольку компания использует зарядные устройства с разъемом типа Lightning, которые подходят только для их техники.

В начале сентября СМИ выяснили, что аккумулятор нового смартфона iPhone, скорее всего, будет дольше работать без подзарядки.

Татьяна Леухина