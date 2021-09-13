Аккумулятор нового iPhone будет дольше держать заряд

Аккумулятор нового смартфона iPhone, скорее всего, будет дольше работать без подзарядки. Об этом сообщил телеканал CNN.

В ходе завтрашней онлайн-презентации Apple представит смартфон iPhone 13, а также его версии — iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и бюджетный iPhone 13 mini.

Фото: pixabay.com

По данным телеканала, у iPhone 13 и iPhone 13 mini будут два объектива камеры, расположенных по диагонали. У iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max ожидаются три камеры разных размеров. Объем встроенной памяти может достичь 1 терабайта.

Напомним, презентация Apple пройдет 14 сентября в 10.00 по времени Западного побережья США (20.00 по мск). Вестись она будет из штаб-квартиры корпорации Apple Park в Купертино. В июне на YouTube-канале Concept Creator появились рендеры нового iPhone 13 Pro.



Татьяна Леухина