Ак Барс Банк наградил лучшие финтех-стартапы на Kazan Digital Week

В рамках международного форума Kazan Digital Week Ак Барс Банк поощрил лучшие стартап-проекты, принявшие участие в питч-сессии по направлению финтех.



Денежные призы в размере 100 тысяч рублей получили команды EcoBox, «Реалитика» и «Вундершилд». Победителей наградил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

«Эти команды продемонстрировали лучшие результаты при подготовке к пилоту. От внедрения их проектов ожидается наибольший эффект по сравнению с другими финалистами, прошедшими акселерацию», — отметил директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев.

Компания EcoBox занимается разработкой и производством девайсов для дезинфекции и стерилизации вещей, поверхностей и воздуха.

«Реалитика» помогает анализировать клиентские отзывы в режиме реального времени и строить понятные отчеты.

«Вундершилд» — платформа для противодействия финансовому мошенничеству, которая предоставляет бизнес-информацию о предпринимателях и компаниях со всего мира и анализирует риски при ведении совместного бизнеса.

Напомним, 27 мая Ак Барс Банк провел онлайн-питч-сессию стартап-проектов, направленную на поиск и поддержку перспективных финтех-команд. К участию были приглашены стартапы в направлениях ESG, Research Tools и RiskTech. На протяжении всего лета команды работали с менторами над пилотными внедрениями, а на DemoDay в рамках форума Kazan Digital Week поделились достигнутыми результатами.

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