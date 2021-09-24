Ак Барс Банк подвел итоги секции «Экосистема финтех» форума Kazan Digital Week

В Казани завершился Международный форум Kazan Digital Week — 2021, одним из организаторов которого выступил Ак Барс Банк. На секции «Экосистема финтех» участники обсудили перспективы перехода на цифровой рубль, интеграцию принципов ESG в компаниях и банках, облачные решения в финтехе, синергию банка и цифровых государственных сервисов, информационную безопасность и другие темы.



Заместитель председателя правления Ак Барс Банка Мераб Гогичаты рассказал о значимости форума и отметил, что банк рад выступить не только официальным партнером, но и соорганизатором столь масштабного форума:

«Ак Барс Банк является не только организатором, но и участником мероприятия, в рамках которого банк курировал направление «Экосистема финтех». Секция, посвященная финансовым технологиям, включала 11 сессий. Мероприятия на тему финансовых технологий собрали более 50 спикеров, в том числе представителей Центрального Банка России, Ассоциации Финтех, банковского сообщества, рейтинговых агентств и международных компаний».

Мераб Гогичаты поблагодарил всех за проявленный интерес и активное участие.

«От имени Ак Барс Банка благодарю участников форума за активную работу, а оргкомитет — за высокий уровень организации столь масштабного мероприятия. Отдельно хотелось бы поблагодарить правительства Российской Федерации и Республики Татарстан, а также Ассоциацию содействия цифровой трансформации РТ за стимулирование развития цифровых технологий и поддержку, которая оказывается форуму», — отметил Мераб Гогичаты.

Зампред опорного банка Татарстана отметил, что Ак Барс Банк входит в число самых цифровых банков России, развивая инновационные и технологичные банковские сервисы.

«На днях фонд «Сколково» опубликовал результаты исследования инновационности российских банков, в котором Ак Барс Банк занял четвертое место среди всех российских банков. Это только подтверждает, что Татарстан — один из лидеров рейтинга цифровых регионов России, а Ак Барс Банк в свою очередь выступает драйвером цифровых финансовых технологий республики. При этом банк развивает не только финансовые сервисы, но и проекты в партнерстве с государством на благо всех татарстанцев», — отметил спикер.

На выставке форума банк представил несколько технологичных решений — офис нового формата «Лучше», собственную биометрическую систему видеовалидации по лицу Face2, платформу для выпуска виртуальных карт, а также наш суперсервис «Забота» для получения социальных выплат.

Выступая на закрытии форума Kazan Digital Week, Мераб Гогичаты выразил надежду, что с каждым годом Kazan Digital Week будет расширять свои географические и отраслевые горизонты, и на полях форума будет еще больше участников и ярких спикеров.

ПАО «Ак Барс Банк»

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