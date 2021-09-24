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Олимпийский призер по конькобежному спорту Скобрев вошел в тренерский штаб «Барыса»

13:40, 24.09.2021
Олимпийский призер по конькобежному спорту Скобрев вошел в тренерский штаб «Барыса»
Фото: dynamo.ru

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев включен в тренерский штаб хоккейного клуба «Барыс», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте казахстанской команды.

В тренерском штабе Юриса Михайлиса известный в прошлом спортсмен будет отвечать за физическую подготовку игроков. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Это не первый подобный опыт для Скобрева. Последние четыре сезона он работал в московском «Динамо».

Напомним, Скобрев значился в числе 11 российских спортсменов, чьи результаты были обнулены Международным олимпийским комитетом по итогам допингового расследования Олимпийских игр в Сочи. Кроме этого, он получил пожизненную дисквалификацию.

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