Олимпийский призер по конькобежному спорту Скобрев вошел в тренерский штаб «Барыса»

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев включен в тренерский штаб хоккейного клуба «Барыс», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте казахстанской команды.

В тренерском штабе Юриса Михайлиса известный в прошлом спортсмен будет отвечать за физическую подготовку игроков. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о заключении трудового соглашения на один сезон с Иваном Скобревым. Он будет выполнять функции тренера по физической подготовке. https://t.co/qnDtIVou7J pic.twitter.com/1X9JnonPQP — ХК «Барыс» (@AstanaBarys) September 24, 2021

Это не первый подобный опыт для Скобрева. Последние четыре сезона он работал в московском «Динамо».

Напомним, Скобрев значился в числе 11 российских спортсменов, чьи результаты были обнулены Международным олимпийским комитетом по итогам допингового расследования Олимпийских игр в Сочи. Кроме этого, он получил пожизненную дисквалификацию.