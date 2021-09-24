В России предложили использовать соцсети для обращения в госорганы
Соцсети предложили использовать для обращений в государственные органы. С такой инициативой выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
В своем письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева общественник отметил, что граждане могут подавать обращения в государственные и муниципальные органы власти в соответствии с Конституцией. Большинство обращений отправляется через почту, либо через официальные интернет-ресурсы с помощью электронных обращений.
При этом на региональных уровнях пытаются использовать для коммуникаций с гражданами соцсети.
«Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обращается к вам с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в целях выработки единых правил использования отечественных социальных сетей в качестве инструментов для подачи официальных электронных обращений граждан в федеральные, региональные, муниципальные органы власти через их официальные аккаунты», — приводит текст обращения RT.
Сейчас татарстанцам доступны 70 новых муниципальных и госуслуг в электронном виде.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым