Для оплаты автодорог с безбарьерным проездом разработают мобильное приложение

В ближайшем будущем будет разработано мобильное приложение для оплаты платных автодорог, работающих по принципу free flow. Об этом заявил гендиректор «Казань-Телематика» Марсель Нигметзянов в ходе круглого стола, состоявшегося в рамках международного форума Kazan Digital Week 2021.



«Смартфон становится неотъемлемой частью нашей жизни. Мы с ним ходим на совещания, едим, занимаемся спортом. То есть масса всего завязана на технологический гаджет, который находится постоянно с нами. Поэтому будущее за мобильным приложением, где можно выбирать тарифы, маршрут, подписочные модели и получать услугу платности», — пояснил Марсель Нигметзянов.

Фото: pixabay.com

В начале месяца сообщали, что трасса М-12 от Москвы до Казани будет платной. Бесплатным будет участок 72 км дороги Р-242 от Ачита до Екатеринбурга.

Вчера вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в 2022 году на строительство трассы М-12 из федерального бюджета выделят 73 миллиарда рублей.