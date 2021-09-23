В Университете управления ТИСБИ обсудили развитие цифровых технологий в среднем профессиональном образовании

В казанском вузе состоялась научно-практическая конференция в рамках Международного форума Kazan Digital Week — 2021.

Конференция собрала более 250 участников в онлайн-режиме со всей России: от Белгорода до Дальнего Востока.

Четырехдневная конференция стартовала с Национального съезда Ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ на тему «Обмен лучшими проектами в области Всемирного культурного и природного наследия». Заседание Национального Совета проводилось в преддверии Международной научно-практической конференции «Цифровые технологии в среднем профессиональном образовании» и посвящено подготовке к 45 сессии Комитета Всемирного наследия, который будет проходить в России в 2022 году.

Дискуссию на пленарном заседании форума открыли ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при МИД РФ и президент Университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс, зампредседателя комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, первый замминистра образования и науки Татарстана Андрей Поминов.

Как отметила основатель и президент Университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс, в современном мире постоянно появляются новые технологии, которые оказывают кардинальное воздействие на нашу жизнь, на общество, в том числе на способы получения образования:

«Человеко-машинная экосистема — это новый мир, который возник благодаря таким технологиям, как искусственный интеллект, большие данные, аддитивные технологии и интернет вещей. Сейчас основная задача системы образования — обновление планируемых образовательных результатов, методов и организационных форм учебной работы. Цифровые технологии создают условия для решения этой задачи за счет совершенствования средств планирования и организации образовательного процесса».

Отметим, что уже более 20 лет Университет управления ТИСБИ успешно взаимодействует с ЮНЕСКО. ТИСБИ — единственный в мире вуз, который участвует сразу в трех образовательных Международных сетях ЮНЕСКО: УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО, Ассоциированные школы ЮНЕСКО и Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК по профессиональному образованию.

Международная кафедра ЮНЕСКО ТИСБИ всегда была инновационным центром по разработке, апробации и распространению передового опыта в области подготовки и переподготовки специалистов в условиях рыночной экономики и объединяла участников всех трех сетей ЮНЕСКО.

Так, в апреле 2020 года при непосредственном участии кафедры была предложена идея создания виртуальной площадки для Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Работа данной площадки подразумевала обмен опытом организации дистанционного обучения, где все школы смогут поделиться своими наработками, ссылками на ресурсы и положительными практиками организации дистанционного обучения. В рамках реализации проекта по созданию виртуальной площадки прошел первый вебинар «Опыт внедрения дистанционного обучения в Ассоциированных школах ЮНЕСКО в РФ».

Кроме того, при непосредственном участии Центра ЮНЕВОК по профессиональному и техническому образованию была организована экспериментальная площадка по апробации инновационных моделей применения цифровых и 3D-технологий в образовании, в том числе специальном и инклюзивном.

Сотрудниками кафедры ЮНЕСКО и Центра ЮНЕВОК был научно обоснован и разработан модуль «Цифровые технологии и ИКТ в педагогической деятельности» и внедрен во все программы повышения квалификации, реализуемые на территории Татарстана.

Все обучение реализовывалось с использованием инновационного оборудования 3D-визуализации учебного процесса. За 1,5 года деятельности экспериментальной площадки прошли повышение квалификации более 1 500 педагогов 45 районов республики.



В работе конференции по развитию цифрового образования также запланированы заседание секций и проведение мастер-классов. Конференция завершится 24 сентября.

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