В Татарстане не планируется вводить новые ограничения в связи с коронавирусом

Руководитель пресс-служба президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге в кабмине РТ прокомментировала вопрос о том, могут ли в Татарстане ввести новые ограничения в связи с коронавирусом.

— Пока ни о каких ограничениях мы не говорим. У нас ежедневно по утрам в 8 часов у президента республики проходит рабочая планерка с узким составом, где в том числе присутствует представитель штаба [Оперативного штаба Татарстана по борьбе с коронавирусной инфекцией], министр здравоохранения, руководитель Роспотребнадзора. На таких планерках обсуждается актуальная ситуация на сегодняшний день. Пока никаких решений о новых ограничениях не принято, — сказала Галимова.

Она также отметила, что вакцина в Татарстане есть в достаточном количестве и власти готовы организовать вакцинацию для желающих в любом удобном для них месте.

Ранее в Кремле исключили возможность повторного локдауна в России. Такого вопроса нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ольга Шагиева