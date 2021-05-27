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В Казани назван сквер в честь Дмитрия Карбышева

11:41, 27.05.2021 1
В Казани назван сквер в честь Дмитрия Карбышева
Фото: скриншот

В Советском районе Казани скверу присвоили наименование «Сквер Д.М. Карбышева ‒ Д.М. Карбышев скверы». Он находится в границах улиц Даурской, Рихарда Зорге и Карбышева. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Комиссия по топонимике Казани предоставила рекомендацию по наименованию. С обращением выступило акционерное общество «Казэнерго».

фото: скриншот

В 2006 году в СМИ писали, что в Казани в Приволжском районе уже был открыт сквер и монумент в честь Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Новый сквер расположен в другом месте. «Реальное время» обратилось за подробностями в мэрию города.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 май
    Для меня почему-то Советский район это почти всегда примерно на уровне улиц Космонавтов, 8 марта)
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