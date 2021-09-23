В Казани семь водителей задержали в пьяном виде
В Казани за 22 сентября произошла одна авария с пострадавшим — наезд на пешехода. Еще 102 ДТП привели к причинению материального ущерба, рассказали в Госавтоинспекции Казани.
В пьяном состоянии задержано восемь водителей. Семь водителей не имели водительских прав. Также в отделы полиции доставили четырех человек по подозрению в совершении преступлений.
Со стороны граждан на электросамокатах пресечено пять правонарушений.
Вчера в Казани из-за ДТП встало движение троллейбусов на перекрестке улиц Пушкина и Горького.
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