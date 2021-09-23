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В Казани семь водителей задержали в пьяном виде

06:16, 23.09.2021
В Казани семь водителей задержали в пьяном виде
Фото: realnoevremya.ru

В Казани за 22 сентября произошла одна авария с пострадавшим — наезд на пешехода. Еще 102 ДТП привели к причинению материального ущерба, рассказали в Госавтоинспекции Казани.

В пьяном состоянии задержано восемь водителей. Семь водителей не имели водительских прав. Также в отделы полиции доставили четырех человек по подозрению в совершении преступлений.

Фото: ГИБДД Казани

Со стороны граждан на электросамокатах пресечено пять правонарушений.

Вчера в Казани из-за ДТП встало движение троллейбусов на перекрестке улиц Пушкина и Горького.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

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