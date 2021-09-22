В Казани из-за ДТП встало движение троллейбусов на перекрестке улиц Пушкина и Горького
На перекрестке улиц Пушкина и Горького в Казани встало движение троллейбусов, следующих по маршрутам №3, 5, 7, 8.
Движение остановилось в 13.35 из-за столкновения двух автомобилей на перекрестке, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Движение троллейбусов восстановили в 14.15. Задержка составила 34 минуты.
В прошлый раз в Казани останавливалось движение троллейбусов №5, 12, 9. Это произошло из-за обрыва троса на улице Р. Зорге возле здания, расположенного по адресу ул. Родины, 1. В начале сентября в Казани по неизвестным причинам встали трамваи №5.
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