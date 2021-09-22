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В Казани из-за ДТП встало движение троллейбусов на перекрестке улиц Пушкина и Горького

13:59, 22.09.2021
В Казани из-за ДТП встало движение троллейбусов на перекрестке улиц Пушкина и Горького
Фото: Метроэлектротранс Казань

На перекрестке улиц Пушкина и Горького в Казани встало движение троллейбусов, следующих по маршрутам №3, 5, 7, 8.

Движение остановилось в 13.35 из-за столкновения двух автомобилей на перекрестке, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Движение троллейбусов восстановили в 14.15. Задержка составила 34 минуты.

Фото: Максим Платонов

В прошлый раз в Казани останавливалось движение троллейбусов №5, 12, 9. Это произошло из-за обрыва троса на улице Р. Зорге возле здания, расположенного по адресу ул. Родины, 1. В начале сентября в Казани по неизвестным причинам встали трамваи №5.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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