В Казань на Всероссийские соревнования по художественной гимнастике приехали более 300 спортсменок

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казань на Всероссийские соревнования по художественной гимнастике приехали более 300 спортсменок в возрасте от 6 до 15 лет. Они представляют 22 региона России.

Гимнастки соревнуются в индивидуальной и групповой дисциплинах. По итогам казанского этапа отберут спортсменок для участия на Всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки».

Всероссийские соревнования стартовали в столице Татарстана сегодня. Они продлятся по 24 сентября, сообщается на сайте Министерства спорта РТ.

Напомним, в феврале 2019 года в Казани на площадке Центра гимнастики состоялось первенство России по художественной гимнастике. В этом же году сборная страны по завоевала все восемь золотых медалей на первом в истории юниорском чемпионате мира, который проходил в Москве с 19 по 21 июля.



Татьяна Демина