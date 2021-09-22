В Санкт-Петербурге из-за нарушений отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на 7 избирательных участках

Фото: Максим Платонов (архив)

На 7 избирательных участках Санкт-Петербурга отменили итоги голосования на выборах в Государственную думу. Это связано с допущенными на них нарушениями, объяснил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

В понедельник в ЦИК заявляли, что имеют основания для отмены выборов на шести-семи участках в Санкт-Петербурге. Всего в ходе избирательной кампании с 17 по 19 сентября недействительными признаны 25 830 бюллетеней на 107 участках на выборах в 35 регионах.

По всей России явка на выборах в Госдуму составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года. Окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 24 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

Фото: duma.gov.ru

После подсчета 100% протоколов ЦИК РФ объявил о победе партии «Единая Россия» — она набрала 49,82% голосов избирателей. В нижнюю палату парламента также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%), ЛДПР (7,55%) и «Новые люди» (5,32%).



Татьяна Демина