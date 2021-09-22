В казанском поселке Борисково загорелись три дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В казанском поселке Борисково загорелись три дома. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 10.48. Прибывшие на место пожарные установили, что горят три близко расположенных друг к другу дома — 2 деревянных, 1 кирпичный — с надворными постройками.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Открытое горение было ликвидировано на площади ориентировочно 150 кв. м. Причина пожара устанавливается.