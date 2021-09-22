В Казани во время движения загорелся автобус

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани сегодня утром во время движения загорелась пассажирская ГАЗель. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Инцидент произошел в 7.47 на улице Фучика. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

На прошлой неделе в Набережных Челнах загорелся частный микроавтобус Volkswagen Transporter. Никто не пострадал.

