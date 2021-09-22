На закупку оборудования для Госкомитета Татарстана по архивному делу выделят 16,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На поставку оборудования для модернизации системы хранения данных для нужд Государственного комитета Татарстана по архивному делу из республиканского бюджета готовы выделить более 16,7 млн рублей. Тендер на право заключения госконтракта размещен на портале госзакупок.

Подрядчик должен поставить Госкомитету РТ по архивному делу необходимое оборудование в течение 90 дней со дня заключения контракта. В техническом задании указан 21 вид продукции радиоэлектронной промышленности.

В частности, подрядчик должен поставить заказчику шесть коммутаторов, 12 модулей питания для коммутатора, оптические и медные трансиверы. Кроме того необходимо закупить коннекторы и медные патч-корды.

Напомним, в Татарстане модернизируют Единую архивную информационную систему РТ. На эти цели выделят 20 млн рублей.

Татьяна Демина