Единую архивную информационную систему Татарстана модернизируют за 20 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане модернизируют Единую архивную информационную систему РТ. На эти цели готовы выделить 20 млн рублей.

Заказчиком выступает Госкомитета РТ по архивному делу. Работы подрядчику необходимо выполнить со дня заключения государственного контракта по 15 декабря 2021 года, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо модернизировать модуль взаимодействия ЕАИС РТ с организациями источниками комплектования и не являющимися таковыми, создать архив служебных документов и создание летописи печати Татарстана на основе поступающего ОЭ печатной продукции.

Кроме того в его обязанности входит разработка концепции обеспечения безопасности информации в информационных системах ГБУ «Государственный архив РТ», создание модуля планирования и учета проведения реставрационных работ и т.д.

В июне уже объявлялся аналогичный тендер. Победителем стала компания «Мад Айти Интернешнл», которая предложила 12,15 млн рублей.

Татьяна Демина