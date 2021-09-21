К штрафу в 300 тысяч приговорили казанца, оправдывавшего террористов в Беслане

В Казани к штрафу в 300 тысяч рублей приговорили жителя города, который симпатизировал бесланским террористам. Об этом «Реальному времени» сообщили в УФСБ по Татарстану.

В суде установлено, что 26-летний Азамат Зарипов в 2019 году публиковал на своей странице в соцсети комментарии, в которых высказывал одобрение террористам, захватившим в 2004 году школу в Беслане. Парень оправдывал действия главарей террористов Шамиля Басаева и Доку Умарова и «приветствовал гибель людей» как русской, так и осетинской национальностей.

В феврале 2021 года Зарипова задержали правоохранительные органы по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Центральный окружной военный суд 31 августа 2021 года приговорил его к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее издание «Газета.ру» поминутно восстановило хронологию теракта в школе №1 в Беслане, который произошел в 2004 году.

Ольга Шагиева