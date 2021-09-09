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Власти Казани изымут еще девять участков для строительства Вознесенского тракта

10:59, 09.09.2021
Власти Казани изымут еще девять участков для строительства Вознесенского тракта
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани изымут девять земельных участков для строительства Вознесенского тракта на участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Об этом говорится в сборнике документов мэрии столицы РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Изъятию подлежат участки в ГСК-4 «Ракета», ГСК «Тайга», ГСК «Ракета 4».

В понедельник власти Татарстана утвердили проекты планировки и межевания территории, предусматривающие строительство Вознесенского тракта — участка от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга» на территории Казани и Пестречинского района РТ. Строительство Вознесенского тракта стартовало в августе этого года. Длина первого этапа составит 3,8 км — проложат дорогу от улицы Гвардейской до проспекта Победы шириной 13—17 метров по три полосы в каждую сторону.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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