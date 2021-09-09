Власти Казани изымут еще девять участков для строительства Вознесенского тракта

Власти Казани изымут девять земельных участков для строительства Вознесенского тракта на участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Об этом говорится в сборнике документов мэрии столицы РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Изъятию подлежат участки в ГСК-4 «Ракета», ГСК «Тайга», ГСК «Ракета 4».

В понедельник власти Татарстана утвердили проекты планировки и межевания территории, предусматривающие строительство Вознесенского тракта — участка от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга» на территории Казани и Пестречинского района РТ. Строительство Вознесенского тракта стартовало в августе этого года. Длина первого этапа составит 3,8 км — проложат дорогу от улицы Гвардейской до проспекта Победы шириной 13—17 метров по три полосы в каждую сторону.



Татьяна Леухина