Власти Татарстана утвердили проекты планировки и межевания территории для строительства Вознесенского тракта

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана утвердили проекты планировки и межевания территории, предусматривающие строительство Вознесенского тракта — участка от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга» на территории Казани и Пестречинского района РТ. Проекты к постановлению не прилагаются.

Документ об утверждении проектов подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Постановление опубликовано на официальном правовом портале РТ.

Напомним, строительство Вознесенского тракта началось в августе этого года. Длина первого этапа составит 3,8 км — проложат дорогу от улицы Гвардейской до проспекта Победы шириной 13—17 метров по три полосы в каждую сторону.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для скоростного движения построят две развязки — на пересечении Вознесенского тракта с улицей Гвардейской и с проспектом Победы. На стройке ежедневно задействованы 90 единиц техники и 250 человек. Общая длина Вознесенского тракта в Казани составит 11,7 км. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина