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В Москве в первый раз загорелся электробус

11:45, 21.09.2021
В Москве в первый раз загорелся электробус
Фото: кадр видео в Telegram-канале

В Москве в первый раз загорелся электробус. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел ночью, когда электробус возвращался в парк. В результате никто не пострадал.

«Сегодня ночью на дублере Дмитровского шоссе… произошло возгорание электробуса, 2018 года выпуска. Это первый случай за все три года эксплуатации техники. Транспорт следовал техническим рейсом в парк без пассажиров», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится служебное расследование, причины происшествия установит специальная комиссия с производителем техники.

Ольга Шагиева
Общество

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