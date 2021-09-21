В Москве в первый раз загорелся электробус

Фото: кадр видео в Telegram-канале

В Москве в первый раз загорелся электробус. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел ночью, когда электробус возвращался в парк. В результате никто не пострадал.

«Сегодня ночью на дублере Дмитровского шоссе… произошло возгорание электробуса, 2018 года выпуска. Это первый случай за все три года эксплуатации техники. Транспорт следовал техническим рейсом в парк без пассажиров», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится служебное расследование, причины происшествия установит специальная комиссия с производителем техники.

Ольга Шагиева