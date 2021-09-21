Игнатьев рассказал, что помешало ему перейти из «Рубина» в «Урал»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал ситуацию со срывом своего перехода в «Урал» нынешним летом. По его словам, руководители клубов не смогли договориться по условиям арендной сделки.

«Там все было на флажке с «Уралом», разговаривали. Я готов был пойти на понижение, но там руководство не договорилось», — сказал Игнатьев.

Фото: rubin-kazan.ru

Также у футболиста было предложение из Европы, но он отклонил его из-за желания остаться в российском чемпионате.

«Потому что я хочу что-то доказывать здесь, проявлять себя здесь. Я еще не сказал своего слова в России. Но если ситуация будет требовать, если это будет удобно для меня и для клуба, сделать какой-то шаг, то мы будем разговаривать и решать», — уточнил Игнатьев.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «Рубина» входит в сферу интересов бельгийского «Зюлте Варегема», а также екатеринбургского «Урала». Казанский клуб был заинтересован отправить Игнатьева в аренду для получения игровой практики футболистом.