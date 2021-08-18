Бельгийский «Зюлте-Варегем» ведет переговоры с «Рубином» по Ивану Игнатьеву

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев заинтересовал бельгийский «Зюлте-Варегем», сообщает «Чемпионат».

По данным источника издания, у футболиста имеется вариант с арендой в «Урал», но переговоры пока поставлены на паузу. Агент игрока Алан Агузаров заявил, что клубы на данный момент ни о чем не договорились.

«На сегодняшний день клубы между собой ни о чем не договорились, по крайней мере я такой информацией не владею. Если клубы согласуют трансфер, то Игнатьев перейдет в «Урал» на правах аренды. Есть понимание, что одним интересна аренда, другим интересна отдача футболиста, ситуация не изменилась», — сказал Агузаров.

Сам Игнатьев хочет перебраться в чемпионат другой страны. Один из вариантов — аренда в «Зюлте-Варегем» из Бельгии.

Ключевым вопросом на переговорах по игроку является опция выкупа. Клубы интересуются, за какую сумму можно будет выкупить футболиста по окончании срока аренды.

Напомним, ранее президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию об интересе клуба к Игнатьеву.

«Зюлте-Варегем» — середняк бельгийского чемпионата. По итогам прошлого сезона команда заняла десятое место в турнирной таблице высшего дивизиона Бельгии.