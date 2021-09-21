Россия и Украина претендуют на проведение чемпионата Европы — 2025 по баскетболу

Россия претендует на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

На проведение турнира претендуют еще пять стран. Кроме России, свои заявки отправили федерации Финляндии, Кипра, Украины, Венгрии и Латвии, при этом первые двое готовы принять только групповой этап.

Фото: russiabasket.ru

Чемпионат Европы — 2025 пройдет в сентябре на территории четырех стран. Финальный раунд турнира состоится в одной из них.

Европейское первенство для сборных проводится каждые четыре года. Россия еще ни разу не становилась хозяйкой чемпионата Европы по баскетболу.

Напомним, ранее в Москве состоялся первый в истории Суперкубок Единой лиги ВТБ. Победителем стал ЦСКА, а казанский УНИКС завоевал бронзовые награды.